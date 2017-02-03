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Putin'den Türk Akımı önerisi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi olarak doğal gaz Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşması konusunda bir hedef çizmediklerini belirterek, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabileceğini söyledi

Putin'den Türk Akımı önerisi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi olarak doğal gaz Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşması konusunda bir hedef çizmediklerini belirterek, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabileceğini söyledi

03 Şubat 2017 Cuma 14:53
Putin'den Türk Akımı önerisi!
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MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vladimir Putin, Budapeşte'deki görüşmelerde hem Güney Akım Boru Hattı hem de Kuzey Akım-2 doğalgaz Boru Hattı'nın gündeme geldiğini belirterek, ''Macaristan, teknik olarak ister Avusturya ister Slovakya üzerinden Kuzey Akım-2 hattından doğal gaz alabilir. Bu tamamen gerçekleştirilebilir bir ihtimal. Macaristan benzer şekilde Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabilir. Biz siyasi olarak Ukrayna üzerinden gelmemesi konusunda bir hedef çizmiyoruz. Eğer ekonomik olarak uygun ve güvenilir olursa bunun bir kısmını Ukrayna üzerinden de yapabiliriz. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Kesin olarak şunu söyleyebilirim, Rus gazı yüzde 100 Macar pazarına gelecektir.'' dedi.

Rus gazının Macaristan'a ulaşmasının hayati önem taşıdığına ve bu konuda Putin'in söz verdiğine işaret eden Orban, ''Bizim için önemli olan Rus yeraltı kaynaklarının Macaristan'a ulaşması. Bu konuda anlaşmamız var ve Sayın Başkan da zaten söz verdi. Bunun dışındaki tüm sorular teknik konu. Rusya Devlet Başkanının söz verdiği ve aramızda vardığımız anlaşmaya göre ne olursa olsun Macaristan ihtiyaç duyduğu doğal gazı ve petrolü alacak. Güney Akım Boru hattı bizim için avantaj ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Türk Akımı'nın Orta Avrupa tarafına doğru inşa edilmesi bizim için önemli ve bu fırsat tanındığı takdirde bu projede memnuniyetle yer almak isteriz. Eğer Macaristan başka taraftan gaz alamadığı takdirde Kuzey'den de gaz alabilir.'' dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinViktor OrbanTürk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı
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