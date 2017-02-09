Putin askerlerimizin neden yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı

SURİYE'DE sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından kazaen vuruldu. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 11 asker ise yaralandı. TSK’dan kahreden olayla ilgili bu akşam açıklama geldi. Şehitlerin sözleşmeli er Ömer Akkuş, uzman çavuş Mehmet Şahin, uzman onbaşı Emre Mücahit Topal olduğu öğrenildi.

“KOORDİNATLARIN TEYİT EDİLMEMESİ”

Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmtriy Peskov, Rus haber ajansı Ria Novost’ye yaptığı açıklamada “Putin, Erdoğan’a Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin operasyonu sırasında koordinatların teyit edilmemesi sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi” dedi.