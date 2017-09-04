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'Pusu': 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kurtköy'de çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın görgü tanıklarından Zehra Çapan, "Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" dedi

'Pusu': 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kurtköy'de çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın görgü tanıklarından Zehra Çapan, "Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:13
'Pusu': 1 ölü, 1 yaralı
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OLAY, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'deki Ankara Caddesi'nde bir kafenin önünde, saat 15.00 surlarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Çınar ile Gönül Çapan 17 yıl önce boşandı. Ancak, Gönül Çapan bir başkasıyla evli Salih Çapan ile aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yaklaşık 1 ay önce Gönül Çapan, Salih Çınar ile yaşadıkları tartışmanın ardından erkek kardeşi Tahsin Çapan'ın evine gitti.

Sorunları konuşmak için bugün kardeşi Yasin Çınar'ı da yanına alan Salih Çınar, Gönül Çapan'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan ile Kurtköy de buluştular. Buluştukları yerde kısa süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu her iki taraf birbirlerine silah çekti. Silahlı kavgada Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan yaralandı. Salih ve Yasin Çınar kardeşler kayıplara karıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 34 yaşındaki Nahsen Çapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından Zehra Çapan, dayısı ve kuzenini babası Salih Çınar'ın yaraladığını belirterek, “17 yıl önce annemle babam boşanmıştı. Babam 17 yıldır annemi ikinci bir kuma ile aynı evde yaşatma kararı almıştı. Yaklaşık 1 ay önce annem evdeki dayak olsun, gayrimeşru cümleler olsun, gerek ablam üzerine atılan iftiralar olsun evi terk etme kararı aldı. Yalnız evden çıkarken darp edilerek kaçarak abisinin yanına geldi. Bizimle arabulmak için konuşmak istediler. Kuzenim ve dayım konuşmak için meydana gittiler. Açık bir alandı. Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" dedi.

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