PTT 2500 personel alacak.. İşte şartlar

PTT'NİN personel alımı yapacağı haberini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdi vatandaşlar yapılacak personel alımının başvuru şartlarını merak ediyor. Peki PTT hangi birimleri için personel alımı gerçekleştirecek, başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

PTT 2500 personel alımı konusunda açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gişe, dağıtıcı ve büro memurlarından oluşan pozisyonlara yapılacak personel alımlarının detaylarından bahsetti. Alımların ilk ayağını İstanbul'da yapacaklarını duyuran Bakan Arslan, başlatılan PTT personel alım sürecinin 2017 yılı içerisinde 2500'e tamamlanacağını duyurdu. Peki, PTT sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı içerisinde PTT'ye 2 bin 500 personel alacaklarını açıklayarak, 'Önümüzdeki hafta 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz.' dedi. Büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere üç farklı pozisyonda PTT memuru alacaklarını ifade eden Arslan, sayıya taşeron işçilerin de dahil olduğu söyledi.

"2017 YILI İÇERİSİNDE 2 BİN 500 PERSONEL ALACAĞIZ"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "2017’de PTT’ye ne kadar personel alınacak? PTT’deki taşeron personelin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz.

Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500’e tamamlayacağız bu kadroyu güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız.

PTT’deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız" cevabını verdi. Programda dereceye giren öğrenciler hediyelerini Bakan Arslan’ın elinden aldı.

PTT'NİN PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılacak 2500 personel alımıyla ilgili herhangi bir koşul açıklaması yapmayan PTT, genel alımlarında bazı kriterlere dikkat etmektedir. Aşağıdaki bilgiler PTT'nin genel personel alım kriterleridir. Yeni alımlarla ilgili herhangi bir kılavuz henüz yayımlanmamıştır.

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

(Erkekler) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak,

Daha önce çalıştığı yerlerden çıkartılmamış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır

PTT HAKKINDA

Ptt, Posta ve Telgraf Teşkilatı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ptt; 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına posta, banka ve lojistik alanlarında hizmet sunan bir kurumdur. Ptt, 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Ptt AŞ) haline gelmiştir. Ptt Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlıdır. Ptt'nin bir üst kuruluşu "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" dır. Genel müdürü "Osman Tural" dır. Ptt genel merkezi "Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No 2 Ulus/Ankara" adresinde bulunmaktadır.

PTT'NİN HİZMET VERDİĞİ İŞLEMLER

1. Mektup postası gönderileri

2. Taahhütlü Gönderiler

3. Alma Haberli Gönderiler

4. Alıcının Kendisine Verilecek Kaydını Taşıyan Gönderiler

5. Özel Ulak İşaretli Gönderiler

6. Postrestant Adresli Gönderiler

7. Ödeme Şartlı Posta Gönderisi

8. Değer Konulmuş Gönderiler

9. Tebligat İşlemleri

10. Telgraf

11. Kütüphane Hizmeti

12. Posta pulları

13. Havale işlemleri

14. Hesap işlemleri

15. Efektif İşlemler

16. Fatura Ödemeleri

17. Vergi ve Ceza Ödemeleri

18. Sigortacılık hizmetleri

19. Sgk tahsilatları

20. Ürün satışı

21. Maaş ve Yardım Ödemeleri

22. Telekominikasyon hizmetleri

23. Yurtiçi ve yurt dışı kargo

