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Protokolde çıkan tekme-tokat kavga sonrası başkandan ilk açıklama!

Ordu'daki şenlikte belediye başkanı korumaları ile emniyet müdürünün korumaları birbirine girmiş, Bakan Kurtulmuş ezilme tehlikesi atlatmıştı. Başkan, olayla ilgili görüntülü açıklama yapacağını duyurdu

Protokolde çıkan tekme-tokat kavga sonrası başkandan ilk açıklama!

Ordu'daki şenlikte belediye başkanı korumaları ile emniyet müdürünün korumaları birbirine girmiş, Bakan Kurtulmuş ezilme tehlikesi atlatmıştı. Başkan, olayla ilgili görüntülü açıklama yapacağını duyurdu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:53
Protokolde çıkan tekme-tokat kavga sonrası başkandan ilk açıklama!
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ORDU'DA  dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı şenliklerle protokol birbirine girmişti.  Ordu Belediye Başkanı  Enver Yılmaz'ın korumaları ile Emniyet Müdürü  Suat Çelik'in korumaları birbirine girmişti. Bakan korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılmıştı.  Belediye Başkanı Yılmaz, büyük tepki çeken olayın ardından bugün görüntülü açıklama yapacağını duyurdu.

Olay sonrası bugün bir tweet atan  Ordu Belediye Başkanı, saat 12.00'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Yılmaz, twitter hesabından "Bugün saat 12.00'da,  Aybastı  Perşembe Yaylası'nda yaşananları görüntü ve delilleriyle birlikte açıklayacağım" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi  Ordu'nun  Aybastı İlçesi'nde  Perşembe Yaylası Şenlikleri'ne katıldı. Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü  Suat Çelik'in protokol sırasına oturmasına izin vermedi.

KORUMALAR BİRBİRİNE GİRDİ

DHA'nın haberine göre Bakan Kurtulmuş'un yoğun güvenlik önlemleri altında geldiği meydanda gerginlik devam etti. Kurtulmuş, kalabalıktakileri selamlayarak protokoldeki yerine oturdu. Bu sırada  Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı  Enver Yılmaz da şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribünde oturupÿkendi arasında konuşurken, İl Emniyet Müdürü  Suat Çelik'in korumalarıyla, onun oturmasını engelleyen  Zabıta ve Büyükşehir  Belediye Başkanı Yılmaz'ın korumaları arasında kavga çıktı.

BAKAN KURTULMUŞ EZİLME TEHLİKESİ ATLATTI

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Bakan Kurtulmuş, ezilme tehlikesi atlattı. Kavganın içinde kalan Bakan Kurtulmuş, korumaları ve komandoların eşliğinde meydandan çıkarılarak güvenlik nedeniyle bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Ordu Garnizon ve İl  Jandarma Komutanı Albay Sedat  Sarıkaya, kavga ardından protokolün yanına gitmeye çalışan çevredekileri sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Kurtulmuş'un meydanı terk etmesi üzerine, Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü  Suat Çelik de yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştı. Özel Harekat Polisleri ve komandolar da bölgede önlemlerini sürdürürken, güreş şenliğine de kaldığı yerden devam edildi.

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Belediye Başkanı YılmazMilletvekili YılmazAlaaddin YılmazSelçuk Yılmaz
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