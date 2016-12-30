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Pompalı tüfekle akrabasını rehin aldı

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 37 yaşındaki L.Ö. akrabası 67 yaşındaki K.T'yi pompalı tüfekle rehin aldı. K.T. kaçmayı başararak polis merkezine gitti. Polis binanın etrafını sarınca, L.Ö. teslim oldu.

Pompalı tüfekle akrabasını rehin aldı

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 37 yaşındaki L.Ö. akrabası 67 yaşındaki K.T'yi pompalı tüfekle rehin aldı. K.T. kaçmayı başararak polis merkezine gitti. Polis binanın etrafını sarınca, L.Ö. teslim oldu.

30 Aralık 2016 Cuma 12:33
Pompalı tüfekle akrabasını rehin aldı
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OLAY, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. L.Ö. aralarındaki sorunlar nedeniyle önceki gece akrabası K.T'nin evine geldi. L.Ö. tartıştığı akrabası K.T.'yi iddiaya göre pompalı tüfekle rehin aldı. L.Ö. tarafından gece boyu silah zoruyla evde tutulan K.T. dün Sabah saatlerinde akrabasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başararak polis merkezine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri evin etrafını sardı. Özel Harakat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda L.Ö.'ye teslim olması yönünde anonslar yapıldı. Anonslara cevap vermeyen L.Ö. daha sonra olay yerine getirilen akrabaları tarafından ikna edilince, silahla birlikte pencereden çıkarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan L.Ö.'nün silahla ateş etme, tehdit, yaralama gibi suçlardan arandığı tespit edildi. L.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfekle Akrabasını Rehin AldıKocaeliDarıca Bağlarbaşı Mahallesi Seyran SokakÖzel Harakat Şube Müdürlüğü
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