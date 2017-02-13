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Polisten PKK'ya MİT destekli operasyon

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 18'inci yıldönümünü bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 36 kişi, polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

Polisten PKK'ya MİT destekli operasyon

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 18'inci yıldönümünü bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 36 kişi, polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
Polisten PKK'ya MİT destekli operasyon
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez, Menemen, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Urla ilçelerinde bugün sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. İstihbarat, Özel Harekat şube müdürlükleri ve MİT İzmir Bölge Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ı bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda  1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 av tüfeği  ile terör örgütüne ait toplatma kararları bulunan yasak yayınlar ve dokümanlar, dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca aramalarda eylemlerde polise karşı kullanılmak üzere içinde metal parçaları ile güçlendirilmiş havai fişek rampası bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
PolisPKKMitOperasyonİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
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