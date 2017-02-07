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Polisi görünce kaçan PKK'lı yakalandı

Adana'da uygulama yapan polisi görünce kaçan kişi kovalamaca sonrası bir evin damında saklanırken yakalandı. Şahsın terör örgütü PKK üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı

Polisi görünce kaçan PKK'lı yakalandı

Adana'da uygulama yapan polisi görünce kaçan kişi kovalamaca sonrası bir evin damında saklanırken yakalandı. Şahsın terör örgütü PKK üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı

07 Şubat 2017 Salı 08:01
Polisi görünce kaçan PKK'lı yakalandı
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ADANA'DA uygulama yapan polisi görünce kaçan kişi, kovalamaca sonrası bir evin damında saklanırken yakalandı. Şahsın, terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 500 polisle Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi, Şehitlik Caddesi'nde uygulama başlattı. Sık sık terör örgütü PKK yandaşları tarafından korsan gösterilerin yapıldığı caddede polis uzun namlulu silahlarla önlem alıp, şüphelendiği araç ve şahısları tek tek aradı. Bu sırada ara sokakta bir kişi polisi görünce kaçmaya başladı. Motorize yunus ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis bir süre kovaladığı şahsın, bir eve girdiğini görünce evin etrafını çevirip uzun namlulu silahlarla önlem alarak arama yapmaya başladı. Polis şahsı 3 katlı evin damında saklandığı yerde yakaladı. Şahıs yakalandığında polise, "Kimliğim olmadığı için kaçtım" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Polis şahsı gözaltına alıp yaptığı çalışmada, isminin Mehmet K. (20) olduğunu ve bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmaktan arandığını belirledi.

Bunun üzerine şahıs, terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Polis zanlıyı ekiplere teslim ettikten sonra uygulamasına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
PKKAdanaAdana Emniyet Müdürlüğü
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