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Polisi alarma geçiren dinamit lokumu oyuncak çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınında bulunan yeşillik alandaki dinamit lokumuna benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Üzerinde kablolar sarkan cismi bomba imha uzmanı inceledi. Cismin oyuncak olduğu belirlendi

Polisi alarma geçiren dinamit lokumu oyuncak çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınında bulunan yeşillik alandaki dinamit lokumuna benzeyen cisim polisi alarma geçirdi. Üzerinde kablolar sarkan cismi bomba imha uzmanı inceledi. Cismin oyuncak olduğu belirlendi

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:21
Polisi alarma geçiren dinamit lokumu oyuncak çıktı
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ACİL Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri  uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PolisDinamit LokumuOyuncakÜsküdar Devlet HastanesiAcil Servis
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