banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Polise silahlı saldırı

Polisin "dur" ikazına  uymayan zanlı, polis aracına uzun namlulu silahla ateş ettikten sonra  otomobiliyle kaçtı.  Saldırganın evine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 kişi  gözaltına alınırken, zanlının kullandığı mermilerin zırh delici özelliği olduğu  belirlendi

Polise silahlı saldırı

Polisin "dur" ikazına  uymayan zanlı, polis aracına uzun namlulu silahla ateş ettikten sonra  otomobiliyle kaçtı.  Saldırganın evine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 kişi  gözaltına alınırken, zanlının kullandığı mermilerin zırh delici özelliği olduğu  belirlendi

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:20
Polise silahlı saldırı
banner404

GAZİANTEP merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis  ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı 34 UZ 0891 plakalı otomobili  durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş  ettikten sonra otomobiliyle kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu  zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici  özelliği bulunduğu belirlendi. Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon  düzenledi. Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen  ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı. Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı  yakalama çalışmaları sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepPolise Silahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan kanser açıklaması 
Erdoğan'dan kanser açıklaması 
Erdoğan 4 ismi beyin takımına dahil etti!
Erdoğan 4 ismi beyin takımına dahil etti!
91 FETÖ'cü hakkında karar verildi!
91 FETÖ'cü hakkında karar verildi!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals