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Polise saldıran Suriyelilere linç girişimi

Kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra kafa atarak yaralayan Suriyeli iki şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Polise saldıran Suriyelilere linç girişimi

Kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra kafa atarak yaralayan Suriyeli iki şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

26 Mart 2017 Pazar 22:00
Polise saldıran Suriyelilere linç girişimi
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Balıklıgöl girişinde bulunan Haşimiye Meydanında yaşandı. Suriye uyruklu iki şahıs, kimlik sorgusu yapmak isteyen polislere kimliklerini göstermek istemeyerek tartıştı. Tartışma sonunda Suriye uyruklu bir şahıs polislerden birine kafa atarak yaralanmasına neden oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar ise Suriye uyruklu şahısları linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerinde toplanan yüzlerce vatandaşın saldırısı sonucu yaralanan şahıslardan biri polisler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken diğeri ise bir işyerine sığındı.

TAKVİYE EKİP ÇAĞRILDI

Vatandaşları iş yerine sığınan Suriye uyruklu şahsı linç etmek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisler güvenlik kordonu oluşturduktan sonra zanlıyı dışarı çıkartmak istedi. Zanlının dışarı çıkartılmasıyla birlikte güvenlik şeridini aşan kalabalık zanlıya saldırdı. Kalabalığı durdurmakta zorlanan polisler zanlıyı yeniden içeri soktu. Güvenlik şeridini biraz daha genişleten polis ekipleri, takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte zanlıyı çevik kuvvet polislerine ait otobüse koyarak olay yerinden uzaklaştırdı.

"POLİSE UZANAN ELLER KIRILSIN" SLOGANLARI ATILDI

Polisin kontrol altına almakta zorlandığı kalabalık zaman zaman taşkınlık çıkarttı. Polis ekipleri kalabalığa biber gazı sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Sık sık sloganlar atan kalabalık “Polise uzanan eller kırılsın” diyerek saldırıya tepki gösterdi. Yaşanan olay nedeniyle il genelin güvenlik önlemleri iki katına çıkartıldı.

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