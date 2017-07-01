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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Polis gördüklerine inanamadı! Otel odasına düzenek kurup…

Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı otel odasına akıl almaz bir düzenek kurdu. Tuttuğu odaya internet ağı, kamera sistemi ve yazıcı kuran Alman vatandaşı gece yarısı otelden dışarı çıktı

Polis gördüklerine inanamadı! Otel odasına düzenek kurup…

Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı otel odasına akıl almaz bir düzenek kurdu. Tuttuğu odaya internet ağı, kamera sistemi ve yazıcı kuran Alman vatandaşı gece yarısı otelden dışarı çıktı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:44
Polis gördüklerine inanamadı! Otel odasına düzenek kurup…
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SABAH olduğunda ise Alman vatandaşı  Enden Morius S.'nin tuttuğu otelin penceresinden siyasi içerikli caddeye bildiri yağmaya başladı. Caddeye bildirinin yağdığı otel odasına giren polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Morius S.'nin kurduğu özel düzenek ile uzaktan kumanda ederek caddeye bildiri yağdırdığı belirlendi.Olay Beyoğlu Gezi Parkı karşısında bir otelde meydana geldi. Otele gelen Alman vatandaşı Enden Morius S. (26), Gezi Parkına bakan bir oda tuttu. Enden Morius S. gece saatlerinde otelden dışarı çıktı. Sabah olduğunda otel odasından caddeye doğru bildiri yağdığını  gören otel görevlileri durumu polise bildirdi. 
POLİSİ ŞAŞKINA ÇEVİREN DÜZENEK
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını  tespit ederek odaya girdi. Otel odasına giren polis ekipleri akıl almaz bir düzenekle karşılaştı. Odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek bulan ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Otel odasında inceleme yapılması için Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri odada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Polisler, düzeneğin özel olarak kurulduğunu uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti.  
POLİS ALMAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Enden Morius S.'nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi. Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. Polis siyasi içerikli bildirinin atıldığı düzenekle ilgili Enden Morius S.'yi arıyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
PolisOtel OdasıTaksim
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