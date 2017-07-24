Plakalarla ilgili bir uyarı daha! Para ve hapis cezası verilecek

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandığını belirterek, "Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık." dedi.

3 TEMMUZ'DA UYGULAMAYA KONDU

Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağını ifade eden Apaydın, plakaların tek tip olacağına işaret etti.

Apaydın, son zamanlarda gerek APP, gerek ikiz, gerekse harf ve grupları yönetmeliğine uymayan plakaların araçlara takılmaya başlandığını anımsatarak, sürücülerin plakalarını uygun olanlarla değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Sürücülerin yeni plaka düzenlemesine en hızlı şekilde geçmesi gerektiğini ifade eden Apaydın, "Son zamanlarda, terör, hırsızlık, gasp ve çeşitli ahlak dışı işlerde sahte mühürlenen ikiz plakalar kullanılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada, plaka eğer yönetmeliğe uygun değilse, muayeneden geçirilmeyerek ve birinci dereceden kusur sayılıyor." diye konuştu.

"YENİ MÜHÜRLER DARPHANE HAZIRLANDI"

Apaydın, sahte plakaların ortadan kalkması ve araç plakalarının tek tip olması amacıyla darphanede özel mühür hazırlattıklarını dile getirdi.

Mühür üretiminin 4-5 aydır devam ettiğini anlatan Apaydın, artık sahte mühürlenen plakaların kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı.

"51 İLİMİZE DAĞITMAYA BAŞLADIK"

Darphanede basılan mühürlerin dağıtımına başladıklarına işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plakayı takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandı. Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık. Mühür dağıtımda öncelikle büyük şehirleri ön plana aldık ve oradaki mühürler tamamlandıktan sonra diğer 51 ilimize dağıtmaya başladık. Emniyet müdürlüklerine bundan sonra yeni mühürlerin basılı olduğu plakaların geçerli olduğu yazılarımızı gönderiyoruz.Türkiye'de tek bir esas ve tek bir mühür olacak. Amacımız terörde kullanılan, suç unsurlarında kullanılan merdiven altında imal edilen plakaların önüne geçmek."