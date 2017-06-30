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PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ikisi 18 yaşından küçük toplam 7 şüpheli gözaltına alındı

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ikisi 18 yaşından küçük toplam 7 şüpheli gözaltına alındı

30 Haziran 2017 Cuma 11:14
PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
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PKK’NIN gençlik yapılanmasına İstanbul'da operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteği ile PKK/KCK terör örgütünün gençlik kanadı olarak bilinen DGH'ye yönelik Beyoğlu Okmeydanı’nda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Daha önce tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin öncülüğünde giren ekipler, örgüt üyesi olduğu öne sürülen ve değişik zamanlarda el yapımı patlayıcı ile kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı düzenleyen, araç kundaklama ve silahlı yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen ikisi 18 yaşından küçük toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
 

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