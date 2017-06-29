Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.677
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5959
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...

PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün saat 16.30 sıralarında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist öldürüldü. Teröristlere ait silah ve el bombaları ele geçti

PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün saat 16.30 sıralarında çıkan çatışmada PKK'lı 3 terörist öldürüldü. Teröristlere ait silah ve el bombaları ele geçti

29 Haziran 2017 Perşembe 20:13
PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi
banner404

DİYARBAKIR Valiliği'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası bölgesi ile ilgili alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde Bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 02.00’dan itibaren icrasına başlanılan operasyon kapsamında 29 Haziran 2017 günü saat 16.30 itibariyle; 3 terörist, 1 adet M-15 P. Tf., 4 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf., 5 adet el bombası, 1 adet silah üstü termal, 1 adet büyük telsiz ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan temas aramasında 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet adet HP marka laptop, 6 adet sırt çantası, 4 adet met, 1 adet telsiz mikrofonu, 2 adet radyo, 1 adet panço, 3 adet not defteri, 3 adet kot pantolon, 2 adet kumaş pantolon, 5 adet gömlek, 1 adet hucum yeleği, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı ve 1 adet şal bulunmayı müteakip, muhafaza altına alınmıştır. 'Terör örgütüne üye olma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından aranma kaydı bulunan 1 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 20:15
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da bisiklet sürücüsü öldü
Alanya'da bisiklet sürücüsü öldü
45 kaçak göçmen kurtarıldı
45 kaçak göçmen kurtarıldı
TSK'dan hava harekatı
TSK'dan hava harekatı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals