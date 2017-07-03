PKK’dan askeri araca saldırı: 1 asker yaralı

SALDIRI , saat 10.00 sıralarında Van - Başkale karayolunun 60’ncı kilometresindeki Güzeldere Mevkiinde meydana gledi. Askeri aracın geçişi sırasında daha önce teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Ardından araca yönelik roketle saldırı düzenlendi.Bir askerin yaralandığı saldırının ardından askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmanın ardından PKK ’lı teröristler bölgeden dağlık alana kaçarken, yaralı asker Başkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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