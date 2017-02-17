PKK yöneticisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

17 Şubat 2017 Cuma 12:37
Anahtar Kelimeler:Terör örgütüPKK/KCKÇanakkaleAyvacık İlçesiYunanistan605 Amerikan Doları1 Cep Telefonu
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