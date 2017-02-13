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13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu

PKK yöneticisi sınırda yakalandı! Sahte kimlik gösterdi ama…

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yabancı uyruklular arasında PKK'nın yöneticisi Bayram Altun yakalandı. Sahte kimlik kullanan Altun'un kimliğini cebinde bulunan posta gönderisi ortaya çıkardı.

PKK yöneticisi sınırda yakalandı! Sahte kimlik gösterdi ama…

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yabancı uyruklular arasında PKK'nın yöneticisi Bayram Altun yakalandı. Sahte kimlik kullanan Altun'un kimliğini cebinde bulunan posta gönderisi ortaya çıkardı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:45
PKK yöneticisi sınırda yakalandı! Sahte kimlik gösterdi ama…
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EDİRNE'DE terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia  edilen kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunanistan sınırında yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriyeleri  sırasında şüphelendiği 3 otomobili Meriç ilçesinde durdurdu.   Otomobillerde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 16 yabancı uyruklu  yakalandı.  Jandarma karakolunda ifadesi sırasında kendisini Suriyeli "Ahmet  Selim" olarak tanıtan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, üst aramasında  göndericisi Bayram Altun olan posta gönderisi buldu.  Yapılan parmak izi eşleştirmesinde kimliğini gizleyen kişinin  terör  örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen   Altun olduğu tespit edildi.  Altun'un Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütü  kurma, yönetme", "Dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etme", "Cebir  veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma"  suçlarından sanık olarak  yargılandığı, adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

  

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiPKKYönetici. Bayram AltunEdirneEğitimJandarmaDiyarbakırYunanistan
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