PKK'ya sert mesaj

BAKAN Çelik yaptığı konuşmada, "Viranşehirliler şaka maka zannetmeyin. Devlet nerede bulursa bunların canına okuyacak, bunu bilin. Açık ve net söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun, bu milleti terörün baskısı altında bırakmayacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde partililer ile bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Çelik, milleti terör ile baş başa bırakmayacaklarını ifade ederek, herkesin buna göre hesabını yapmasını gerektiğini kaydetti. Bakan Çelik, "Buyurun her şey serbest dedik. Her şeye kapılar açıldı. 2 yıl huzurlu ortam devam etti.

Biz huzur diye beklerken adamlar yerin altına bomba yerleştiriyorlar. Caddelere bombalar yerleştiriyorlar. Milletin bodrumuna bomba yerleştirmekle kanalizasyonlara bombalar yerleştirmekle meşgullerdi. Netice ne odu. Yüzlerce insanın on milyarlarca liranın. O Güneydoğu'da tahrip olan ilçeler var ya oralar için devlet şu an 15 katrilyon liralık yatırım yapıyor.

Yazık değil mi ya? Buralarda sanayi bölgelerinin oluşumu Viranşehirli kardeşlerimiz için iş bulmamız gerekirken, aş bulmamız gerekirken, siz bu şehirleri ne adına bombaladınız ya? Ne hatırına dinamitlediniz?Kimin için? Kime ne faydası var? Viranşehir’e faydası var mı? Yok. Diyarbakır’a faydası var mı? Yok. Kimin piyonusunuz? Biz biliyoruz. Hollanda bize düşmanlık yapıyor. Avrupa bize düşmanlık yapıyor. Biz biliyoruz düşmanlarımızı siz bu millete mi hizmet ediyorsunuz, yoksa o düşmanlık besleyenlerin piyonu musunuz? Artık ortaya çıktı. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Göründü ki bu milletle bağları yok. Birileri talimat veriyor. Viranşehir kalkınıyor. 4-5 katrilyon yatırım olmuş. Şanlıurfa’da devasa yatırımlar. Güneydoğu bölgesinde huzur var. Millet işe, aşa kavuşacak. Bunu gördüler 'eyvah' dediler. Herkesin işi, aşı olursa kimi götüreceksin dağa? Bunu görünce hemen düğmeye bastılar. Viranşehirliler şaka maka zannetmeyin. Devlet nerede bulursa bunların canına okuyacak, bunu bilin. Bırakmayacak. Açık ve net söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun bedelini hepimiz ödeyeceğiz ama ne olursa olsun bu milleti terörün baskısı altında bırakmayacağız" dedi.

Programa, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Ceveri, Mahmut Kaçar, Kemalettin Yilmaztekin, Mehmet Akyürek, AK Parti Şanlıurfa il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe kaymakamı Ömer Çimşit de katıldı. Buluşmanın ardından Bakan Çelik ve beraberindeki heyet, kayyum atanan ilçe belediyesini ve ziraat odasını ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyareti de yapan Çelik, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve partililerle de buluştu.