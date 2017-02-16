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PKK'ya büyük darbe: 'Halo dayı' yakalandı

Bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülerek tutuklanan "Halo dayı" lakaplı teröristin Adana'da geçtiğimiz yıllarda 5 polisin şehit edildiği olayın da planlayıcısı olduğu ortaya çıktı

PKK'ya büyük darbe: 'Halo dayı' yakalandı

Bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülerek tutuklanan "Halo dayı" lakaplı teröristin Adana'da geçtiğimiz yıllarda 5 polisin şehit edildiği olayın da planlayıcısı olduğu ortaya çıktı

16 Şubat 2017 Perşembe 15:56
PKK'ya büyük darbe: 'Halo dayı' yakalandı
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ADANA Valiliği personel otoparkına 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin ise yaralandığı bomba yüklü araç ve aracı kullanan şahsın olaydan 5 saat sonra etkisiz hale getirildiği olayın planlayıcısı olarak yakalanan ve tutuklanan Eyüp Ç.'nin planladığı eylemlerle ilgili detaylar ortaya çıktı. 
Polisin bomba yüklü araçtaki bombanın üzerinden aldığı parmak izinden ulaştığı Ç.'nin çözüm sürecinin bitmesinin ardından 31 Temmuz 2015 günü Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda iki polisinin şehit edilmesi, ardından Dağlıoğlu Mahallesi'nde Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde çalışan iki polisin hastaneden çıkarken şehit edilmesi ve son olarak Gülbahçesi Mahallesi'nde evrak dağıtan polis memurunun şehit edilmesi olayının da planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

22 yıl önce örgüte girdi

"Halo dayı" kod isimli Eyüp Ç.'nin 1995 yılında bölücü terör örgütüne katıldığı kırsalda eğitim aldıktan sonra eylemlerde bulunduğu, 1996 yılında yakalanarak 2005 yılına kadar cezaevine girdiği öğrenildi. Ç.'nin cezaevinden çıktıktan sonra 2005 yılında Mardin'den Adana'ya geldiği, burada eylemlerine devam ettiği, terör örgütü tarafından 2015 yılında sözde Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu yapıldığı bundan sonrada eylemlere hız verdiği öğrenildi.
 

Evli terörist, sevgilisinin evinde yakalandı

Polis bomba üzerindeki parmak izinden Eyüp Ç.'yi belirledikten sonra yakalamak için fırsat kolladı. Polis ekipleri Ç.'nin evli olmasına rağmen Gülbahçesi Mahallesi'nde sevgilisi olduğunu buraya da sık sık gittiğini belirledi. Eyüp Ç.'nin sevgilisine geldiğini öğrenen polis, eve baskın yaptı. Evi dört bir taraftan çeviren polis zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Havadan da takip yapan polis zanlıyı kaçmak isterken yakaladı. Zanlı daha sonra emniyete getirilerek sorguya alındı.
 

Mart ayındaki katliamlar önlendi

Polis, yaklaşık 25 gün sorguladığı zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda biri Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çamlıyayla'da diğeri ise Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde mühimmat olduğunu belirledi. Polisin verilen adreslere giderek yaptığı kazıda 10 kilo C4 patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 1 otomatik tüfek, 1 otomatik tabanca, 33 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Eyüp Ç.'nin yakalanmaması halinde mart ayında Adana, Antalya ve Mersin'de çok ses getirecek eylemler yaptıracağı öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Adana ValiliğiHalo DayıPatlamaşehitTerörist
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