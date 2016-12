PKK'ya bir şok da Öcalan'dan

TV haber bültenine konuk olan Osman Öcalan PKK ’ya eleştirilerde bulundu.Öcalan, Şengal ’deki PKK komutanı Agid Civyan’ın “buraya bir görev için geldikleri” sözlerine atıfta bulunarak, “Bir görev için geldikleri belli ama doğru bir görev mi değil mi orası belli değil” dedi.Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü: “En başından söylemiştim, uzun sürmeyecek, PKK orada kanton ilan edecek. Gerçekten de öyle oldu ve kanton planlarını dile getirdiler. Şimdi de bir kanton kurmaya çalışıyorlar, bu meşru değildir.“Şengal’deki varlıkları meşru değil” Öcalan, PKK’nın bir an önce Şengal’den çıkması gerektiğini belirterek, “Şengal’i iç savaşın merkezi haline getirmek istiyorlar. Savaşı burdan her yere yaymak istiyorlar. Düşmanlarımız çok, iç savaş için çalışan çok. Özellikle de Kürt güçleri buna hazır olduklarını söylüyor. Özellikle KDP ve PKK’yı karşı karşıya getirmek istiyorlar” dedi.“PKK bir an önce Şengal’den çıkmalı. Orada bulunmaları meşru değil” diyen Öcalan, “Bir an önce Şengal’den çıkmalılar. İç savaş çıkarsa PKK tarih karşısında ağır vebal altına girecektir. Kuzey’de hendek savaşlarında ulusçuluğu öldürdüler burada Kürt liderliğini karıştırmasınlar” ifadelerini kullandı.