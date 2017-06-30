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PKK propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

Erzurum’un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

PKK propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

Erzurum’un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

30 Haziran 2017 Cuma 12:00
PKK propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’un Hınıs ilçesinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından PKK/KCK ile ilgili paylaşım yaptığı tespit edilen Cihan S. isimli şahıs, Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince evinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ve cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan Cihan S., adliyeye sevk edildi. 
Karaçoban ilçesinde de PKK/KCK paylaşımları yaptığı tespit edilen Ümit E., ikametinde gözaltına alındı.
Öte yandan konuyla ilgili bir diğer şüpheli Emre Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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Son Güncelleme: 30.06.2017 12:02
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaPKKErzurum
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