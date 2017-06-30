PKK propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’un Hınıs ilçesinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından PKK/KCK ile ilgili paylaşım yaptığı tespit edilen Cihan S. isimli şahıs, Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince evinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ve cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan Cihan S., adliyeye sevk edildi.
Karaçoban ilçesinde de PKK/KCK paylaşımları yaptığı tespit edilen Ümit E., ikametinde gözaltına alındı.
Öte yandan konuyla ilgili bir diğer şüpheli Emre Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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