PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

SİLOPİ İlçesi'nde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Dicle Mahallesi'nden geçen bir dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülmüş çok sayıda silah ve mühimmatını bulundu. Konu ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Dicle mahallesinde bir dere yatağında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülmüş vaziyette; 4 adet ak-47 uzun namlulu tüfek, 41 adet roket mühimmatı, 38 adet roket atar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 9 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet motorola el telsizi, 6 adet hücum yeleği, bin 400 adet bixi mühimmatı, çok sayıda pil ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."