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PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

İhbar üzerine PKK terör örgütünün dere yatağına gömülü çok sayıda silah ve mühimmatı bulundu

PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

İhbar üzerine PKK terör örgütünün dere yatağına gömülü çok sayıda silah ve mühimmatı bulundu

25 Mart 2017 Cumartesi 19:21
PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
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SİLOPİ İlçesi'nde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Dicle Mahallesi'nden geçen bir dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülmüş çok sayıda silah ve mühimmatını bulundu. Konu ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Dicle mahallesinde bir dere yatağında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülmüş vaziyette; 4 adet ak-47 uzun namlulu tüfek, 41 adet roket mühimmatı, 38 adet roket atar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 9 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet motorola el telsizi, 6 adet hücum yeleği, bin 400 adet bixi mühimmatı, çok sayıda pil ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Silopi İlçesiPKK Terör örgütüSilah Ve Mühimmatı
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