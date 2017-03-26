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PKK'nın infaz listesi bulundu! Bakın kimler var...

PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ele geçirilen dokümanlarda terör örgütünün infaz listesi ele geçirildi

PKK'nın infaz listesi bulundu! Bakın kimler var...

PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ele geçirilen dokümanlarda terör örgütünün infaz listesi ele geçirildi

26 Mart 2017 Pazar 15:23
PKK'nın infaz listesi bulundu! Bakın kimler var...
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PKK'ya yönelik gerçekleştirilen son dakika operasyonlar sırasında ele geçirilen dokümanlarda suikast tarzı eylemler planlandığını tespit etti. Emniyet'in yazısında, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Mehmet Metiner ile üst düzey bürokratların PKK'nın hedefinde olduğu belirtildi. 
Mardin'in Nusaybin İlçesi Koruköy'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ele geçen dokümanlarda PKK terör örgütünün yeni hedeflere saldırı planladığı deşifre edildi. Emniyet'in yazısında, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Mehmet Metiner ile üst düzey bürokratların PKK'nın hedefinde olduğu belirtildi.
LİSTEDE KİMLER VAR? 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şubat ayı içerisinde Nusaybin Koruköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sırasında ele geçirilen dokümanlarda suikast tarzı eylemler planlandığını tespit etti. Dokümanlar konusunda tüm iller bilgilendirdi. Örgütün fedai tarzda eylemlerin yanı sıra enerji boru ve iletişim hatları gibi hedeflere saldırı düzenleyeceği belirtilen yazıda, eylem hedefleri arasında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Mehmet Metiner'in olduğuna yer verildi. İllere gönderilen yazıda ayrıca, vali, kaymakam, emniyet müdürü gibi üst düzey bürokratlara yönelik pusu ve sabotaj gibi eylemlerin benimsendiği de belirtildi. 
40 KİLO PATLAYICI YOLDAYMIŞ 
İstihbarat birimleri, PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Şanlıurfa Akçakale sınır hattında faaliyet gösteren üyelerinin sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere 40 kilogram patlayıcı maddeyi "İsa" kod adlı kişiye gönderdiğini tespit etti. Patlayıcı maddenin sınır hattında, silah kaçakçılığı faaliyetinde bulunan ve kontrolünde çok silah olduğu yönünde tespitler bulunan A.B. ve O.B. adlı kişiler tarafından ülkeye sokulmak istendiği ortaya çıkarıldı. 
BOMBACI HER YERDE ARANIYOR 
İstihbarat birimleri, Mevlüt kod adlı Harun Hazır'ın Faraşin kısal alanından Van'a geldiğini de saptadı. 14 Kasım 2016 tarihinde ele geçirilen 06 ABA.. plakalı bomba yüklü aracı Van'a getiren örgüt mensuplarının arasında olabileceği değerlendirilen Harun Hazır'ın sabotaj ve bombalı araçlar için faaliyet yürüttüğü, güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında olabileceği uyarısı yapıldı. 
O TERÖRİST BÖLGEDE ARANIYOR 
Mardin'in Dargeçit İlçesi Karabayır Köyü'nde Şubat ayı son haftası içerisinde ülkeye giriş yaptığı belirlenen bir grup terör örgütü üyesi arasında özel yetiştirilmiş, canlı bomba olabilecek Yusuf Bahrani'nin bulunduğu da tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan tespitin ardından bölgedeki tüm iller uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PKKInfaz ListesiTobbRifat Hisarcıklıoğlu
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