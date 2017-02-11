PKK'nın finans kaynaklarına büyük darbe

KÜÇÜKÇEKMECE'DE çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele şubeleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri destekli operasyonda, 10 zırhlı polis aracı ve narkotik dedektör köpekleri de yer adlı. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlendiği öğrenilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonun halen sürdüğü bildirildi.