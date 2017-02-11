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PKK'nın finans kaynaklarına büyük darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyona çok sayıda polis katılıyor

PKK'nın finans kaynaklarına büyük darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyona çok sayıda polis katılıyor

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
PKK'nın finans kaynaklarına büyük darbe
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE çok sayıda polisin katılımıyla terör  örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya  Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Uyuşturucu  ile Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele şubeleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri destekli operasyonda, 10 zırhlı polis aracı ve  narkotik dedektör köpekleri de yer adlı. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlendiği  öğrenilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonun halen sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulPKKOperasyonDedektörKüçükçekmece
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