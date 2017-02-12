PKK'nın finans kaynağına darbe

PKK'nın yurda Kaçak sigara sokarak büyük kentlerde piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine, İstihbarat, Kaçakçılık ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takipte, örgütün İstanbul'a getirdiği yüklü miktardaki sigaraları Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki işyeri ve depolara gizlediği belirlendi.

Tespit edilen 26 adrese Sabah saatlerinde Kaçakçılık Şube, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri polis helikopteri eşliğinde operasyon başlattı. 10 zırhlı aracın da bölge güvenliği aldığı operasyonda sigara kaçakçılık olayına karışan 30 kişi gözaltına alındı. İşyeri ve depolarda yapılan aramalarda İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanılan 9 kamyon kaçak sigara ele geçti. Kaçakçılıkta kullanılan 6 araca el konulurken 26 işyeri de mühürlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, ele geçen sigaraların 1 milyon 800 bin lira değerinde olduğu bildirildi.