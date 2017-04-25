PKK'nın elinde bakın hangi silah var!

GÜVENLİK güçleri Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde düzenledikleri operasyonda, teröristlere ait Belçika ordusunun kullandığı piyade tüfeği ile birlikte patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Ovacık İlçesi kırsal kesiminde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği terör operasyonunda, aralarında Belçika ordusunun kullanılanın piyade tüfeğinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Belçika piyade tüfeği,1 adet M-1 piyade tüfeği, 768 adet kalaşnikof fişeği, 277 adet HK-33 tüfeği mühimmatı, 269 adet PKM Bixi mühimmatı, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 adet tabanca mühimmatı, 3 kilo C-4 patlayıcı,100 adet fünye,1 adet kanas şarjörü, 2 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 3 adet telsiz, 3 adet cep telefonu,1 adet silah üstü dürbünü, 3 adet sırt çantası, 6 adet şemsiye, 2 adet akü, 2 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet jandarma kamuflajı, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

4 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Tunceli Valiliği'nde yapılan ikinci açıklamada ise, terör örgütü TKP/ML örgütene yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce TKP/ML Konferans terör örgütüne yönelik Tunceli merkezli, Gaziantep, Elazığ, ve Antalya illerinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Bahse konu operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar 24 Nisan 2017 tarihinde çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir."