banner428
banner405

PKK'nın aile görünümlü suikast timi!

PKK’nın suikast timi polisin dikkati sayesinde çökertildi. Aile ve öğrenci görünümdeki özel yetiştirilmiş suikastçılardan 2’si ölü, biri sağ olarak ele geçirildi

PKK'nın aile görünümlü suikast timi!
banner404
TERÖR örgütü PKK'nın Kandil'deki ele başları özel yetiştirilen suikastçıları kentlere gönderdi. Özellikle üst düzey devlet görevlileri ve kayyumlara yönelik suikast planı yapan terör örgütünün yeni bir taktik uyguladığı belirlendi. Suikast timindeki Fırat kod adlı Rıdvan Şahin ve Mehtap A.'nın Diyarbakır'a gönderildiğini tespit eden polis adım adım teröristlerin izini sürdü.
DUR İHTARINA UYMADILAR
Terörist Mehtap A. başörtüsü takıp Rıdvan Şahin ile karı-koca gibi kol kola Diyarbakır sokaklarında dolaşarak keşif yaptı. Suikastçıların aile görünümünde devlet yetkililerinin yanına yaklaşmayı planladığı ortaya çıktı.Terör örgütünün taktiğini çözen polis iki suikastçıyı yakalamak için operasyon yaptı. Dur ihtarına silahla karşılık veren teröristlerden Rıdvan Şahin ölü Mehtap A. ise sağ yakalandı.
ÖĞRENCİ KILIKLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kendisine öğrenci imajı veren Evin kod adlı Sabiha Üçoş’ta polisin takibindeydi. Örgütün önemli eylemciler arasında yer alan Üçoş da, suikast için harekete geçtiği sırada polis operasyon yaptı. Polisin ihtarlarına rağmen çantasındaki silahı çıkaran Semiha Üçoş vurularak etkisiz hale geçirildi. Polis iki gün arayla yaptığı önemli operasyonla sansasyonel suikastları önlemiş oldu. Terör örgütü PKK'nın özellikle suikastçıları ve eylemcileri dikkat çekmemek için farklı kılıklara büründüğü belirlendi.
1 SUİKASTÇI DAHA
Öte yandan Diyarbakır Kocaköy kırsalında güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş açıp kaçmaya çalışan 1 PKK’lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü. 
banner355
Etiketler; #PKK #suikast #Rıdvan Şahin
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
TSK'dan flaş açıklama: 30 sivil öldü
Sonraki Haber
PKK'nın aile görünümlü suikast timi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.