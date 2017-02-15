PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.