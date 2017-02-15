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PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu

PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 18:53
PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
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MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKNusaybin IlçesiValilik15 şubatNusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi
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