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PKK'lılara "şehit" diyen Yüksekdağ'a 10 yıl hapis istemi

Van'da katıldığı HDP'nin 1. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalışan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yaptığı", "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

PKK'lılara "şehit" diyen Yüksekdağ'a 10 yıl hapis istemi

Van'da katıldığı HDP'nin 1. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalışan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yaptığı", "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

25 Temmuz 2017 Salı 12:29
PKK'lılara "şehit" diyen Yüksekdağ'a 10 yıl hapis istemi
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YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında  kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van  Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ile  "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ'ın, kentte 9 Nisan 2016'da  katıldığı HDP 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü  soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.
 
İddianamede, Yüksekdağ'ın konuşmasında, çatışmalarda öldürülen PKK'lı  teröristlere "şehit" diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgütün  cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.  İddianamede, Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suçu ve  suçluyu övmek" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
 
Terörün, cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma,  sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin  niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye  Cumhuriyeti devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini  veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişilerce  girişilecek her türlü suç içeren eylemler olduğunun bildirildiği iddianamede, bu  amaç için terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanların Türk Ceza Kanunu'nun 314.  maddesi hükümlerince cezalandırılacağı kaydedildi.
 
Sözde bağımsız bir devlet kurmaya yönelik hedefine ulaşmak için  kullanılabileceği birden çok silahlı ve örgütlü elemanı bulunan, bu doğrultuda  terör eylemlerine başvuran PKK/KCK'nın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir  terör örgütü olduğunun ifade edildiği iddianamede, Avrupa Konseyinde yayımlanan  tüzükler, ABD'nin yabancı terörist organizasyonlar listesi, BM terörle mücadele  kararları, AB, NATO gibi uluslararası kuruluşlar ve birçok devlet tarafından da  PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiği anlatıldı.
 
İddianamede, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın  ifadesinde, kongrede yaptığı konuşmada suç kastının olmadığı ve atılı suçlamayı  kabul etmediği belirtildi.
 
"TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEDİ"
 
Yüksekdağ'ın halen başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğunun  anımsatıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
 
"Şüphelinin konuşması içeriğindeki sözlerle terör örgütü PKK  mensuplarını 'şehit' diye nitelendirerek meşrulaştırmaya çalıştığı, işlediği  suçtan dolayı örgüt mensuplarını alenen övdüğü konuşmanın yapıldığı yer ve zaman  itibarıyla kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı  anlaşılmaktadır. Ayrıca terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren  yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu söylemlere başvurmayı teşvik  edecek şekilde propagandasını yapmıştır. Bu nedenlerle şüphelinin yargılamasının  yapılarak, eylemine uyanı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması talep olunur."
 

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Anahtar Kelimeler:
PKKşehitYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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