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PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar!

Minibüsün gizli bölmesinde yakalanan 2 kadın teröristin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gamze A. ifadesinde, "İlk pişmanlığı 40 kadın örgüt üyesiyle uyandığımda yaşadım." diyen Gamze A. bir örgüt üyesinin kendisinden kimliğini aldığını ve artık "Ruken" kodunu kullanacağını söylediğini öne sürdü

PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar!

Minibüsün gizli bölmesinde yakalanan 2 kadın teröristin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gamze A. ifadesinde, "İlk pişmanlığı 40 kadın örgüt üyesiyle uyandığımda yaşadım." diyen Gamze A. bir örgüt üyesinin kendisinden kimliğini aldığını ve artık "Ruken" kodunu kullanacağını söylediğini öne sürdü

19 Şubat 2017 Pazar 12:50
PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar!
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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında  hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, 8 Ekim 2016'da Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde Çınar  ilçesi sanayi kavşağında yol uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek  durdurulan 33 VFA 77 plakalı minibüste kadın sesleri geldiği için gerekli önlem  alındıktan sonra yapılan aramada aracın gözle görülmeyecek gizli bölümünden Gamze  A. ile Naime Ç'nin çıkarıldığı yer aldı.
Gizli bölmeden bulunan söz konusu 2 kişinin yanı sıra minibüsteki  Ramazan S, Mustafa Ç. ve şirket yetkilileri Yavuz Ç, Behzat Ç ile minibüsün  servis şoförlüğünü yapan Esat Ç'nin yakalandığı ifade edilen iddianamede, iki şüphelinin tutuklandığı 5 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest  bırakıldığı ifade edildi.
"Beni 2 gün boyunca bir konteynere bıraktılar"
 İddianamede, şüphelilerden Gamze A'nın terör örgütü PKK'ya nasıl  katıldığı yönündeki ifadelerine ilişkin, şunlar kaydedildi:
"Merkez Bağlar ilçesindeki Namık Kemal Lisesinde okurken, kod adının,  'Sema' olduğunu bildiğim örgüt mensubu ile tanıştım. Bu kişi Kandil'den geldiğini  belirterek, bana örgütün çalışmaları hakkında bilgi verdi. O dönemde psikolojim  bozuk olduğu için kimliğimi alarak evden kaçtım."
Yeniköy Mezarlığının bulunduğu bölgede "Sema" ve "Remziye" kod adını  kullanan terör örgütü mensuplarıyla buluştuğunu dile getiren Gamze A, ifadesinde  şunlara yer verdi:
"Sema kod adlı örgüt mensubu 15 günlük eğitimden geçeceğimi belirtti.  Daha sonra beni bir araca bindirdikten sonra bana, 'Dorşin' kod ismini verdiler.  Eğer polis veya asker durdurursa, 'Evden kaçtım, sevdiğim var, yanımdakiler  dayımın kızı." dememi söylediler. Lice ilçesine doğru gittiğimiz sırada bir  karakolu geçtikten sonra gözlerimi bağlayıp, koltuğa uzanmamı istediler. Gözümü  neden bağladıklarını sorduğumda, 'Burası önemli bir yer nedenini sorma.' dediler.  Yaklaşık 2 saat sonra örgüt mensuplarının gömüldüğü mezarlık alanına geldik ve  beni 2 gün boyunca bir konteynere bıraktılar. Hamzabey denilen bir alana gittik.  Gittiğimiz bölgede örgüt üyeleri uyuyordu."
İfadesinde, "İlk pişmanlığı 40 kadın örgüt üyesiyle uyandığımda  yaşadım." diyen Gamze A. bir örgüt üyesinin kendisinden kimliğini aldığını ve  artık "Ruken" kodunu kullanacağını söylediğini öne sürdü.
"Geldiğime pişmanım, kime karşı silah kullanacağız?"
"Viyan" kod adlı teröriste, "Geldiğime pişmanım, ben insan öldüremem,  kime karşı silah kullanacağız, gidip askere teslim olacağım. '15 günlük eğitim'  dediniz beni buraya getirdiniz, ben silah kullanamam." dediğini ileri süren Gamze  A, örgüt üyesinin kendisine sinirlenerek cezalandırmak için ellerini bağladıktan  sonra iki gün boyunca bir ağacın altında beklettiğini ifade etti.
Gamze A, 3 hafta boyunca kimseyle konuşmadığını, sürekli pişmanlığını  dile getirdiği için "Amara" kod adını kullanan örgüt üyesinin kendisine küfür ve  hakaret ettiğini öne sürdü.
Kırsalda örgüt üyeleri tarafından kendilerine ideolojik eğitim  verildiğini savunan Gamze A. ifadesinde, şunları anlattı:
"Yeni katılan örgüt üyelerine silah eğitimi veriliyordu. Ben silahtan  korktuğum ve gönülsüz olduğum için onları hiç dinlemiyordum. Eğitim amaçlı bile  hiçbir zaman ateş etmedim. Ancak ben bir kez 'Viyan' kod adlı örgüt üyesinin  silahını alarak kaçmak istedim. Silahı aldığımda bir anda ateş aldı. Korkarak  silahı yere attım. Viyan'dan bir sürü azar işittim. 'Bizi mi vuracaktın?' diye  sordu. Ben de ona, karıncayı bile öldüremeyeceğimi söyledim. Ortamlarda bazı  örgüt üyeleri askere bomba atıp, silahla öldürdüklerini anlatıyorlardı. Ben de  onlara, 'Bunu yaparak elinize ne geçti? Bir günah işlemişsiniz bari bu şekilde  anlatmayın.' dedim. Onlar da 'Sistemin ajanı mısın?' diyerek beni yanlarından  kovuyordu."
"Avrupa'ya çalışmaya göndereceğiz"
"Viyan" ve "Yona" kod adlı örgüt üyelerinin kendisini, "Avrupa'ya  çalışmaya göndereceğiz, aklın başına belki gelir. Belli bir müddet kaldıktan  sonra tekrar buraya geleceksin. Giderken yolda gözünüz kapalı olacak. Gideceğiniz  araçta kesinlikle sesini çıkartmayacaksın." diyerek tembihlediğini dile getiren  Gamze A'nın ifadesinde şunlar yer aldı:
"Yakalandığım gün gözlerimiz kapalı halde bir araca binmiştik. 4 saat  sonra bizi başka bir aracın gizli bölmesine soktular. Hiç hava alamıyordum.  Bulunduğumuz bölgede su yoktu. Ronay'a, 'Ben artık dayanamıyorum, benim panik  atağım var.' dedim. Daha sonra elim ve ayağımla sağa sola vurmaya başladım.  Sesimizi duyanlar, 'Siz kimsiniz, kimlerdensiniz?' diye sordular, biz de 'Bizi  kurtarın her şeyi anlatacağız.' dedik. Bize verilen notu parçalayarak yuttuk.  Polisler bizi bulunduğumuz yerden çıkarttılar. Serbest kalırsam okuluma devam  edip, eğitim hayatımı sürdürmek istiyorum. Benim terör örgütüyle ilişkim ve  irtibatım olmamıştır. Kandırılarak kırsal alanına gittim. Etkin pişmanlık  yasasından yararlanmak istiyorum."
İddianamede, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü  görevlilerince gizli bölmede çıkarılan örgüt üyeleriyle birlikte yakalanan  şüphelilerin kıyafetlerinden ve minibüsteki incelemede alınan örneklerde  patlayıcı madde izinin tespit edildiği kaydedildi.
İstenilen ceza
İddianamede, tutuklu sanık Naime Ç ve Ramazan S. ile tutuksuz sanıklar  Gamze A, Yavuz Ç, Mustafa Ç, Esat Ç. ve Behzat E. hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKKı TeröristItiraflMinibüsTerör örgütü
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