PKK cephaneliği ele geçirildi

VALİLİKTEN yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pervari İlçesi Düğüncüler Köyü kırsalında 23 Haziran'da başlattığı, 'Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel- 08' adlı operasyon kapsamında yapılan temas araması sonucunda, 5 farklı sığınak ve mağara tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı, 1 RPG-7 Roketatar, 5 RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 PKMS (Bixi) uzun namlulu tüfek, 105 PKMS (Bixi) mühimmatı, 12 el bombası, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 205 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 45 9 mm tabanca fişeği, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
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