Piknik tüpünden enstrüman yaptı, şimdi konser veriyor

HASAN Kurtuluş Gözütok, 'tüpsaz' adını verdiği enstrümanla müzik dünyasına yeni bir çalgı kazandırdı. Piknik tüpünden yaptığı enstrümanın müzik kültürü içinde kendine yer bulmasını istediğini belirten Gözütok, değişen dünya düzeninde müzisyenlerin kolaycılığa alıştığını söyleyerek, "Ben bu enstrümanın öncü olmasını istiyorum. Müzik sadece dijital seslerden ibaret değil. Dijitalin yanında mekanik seslere, ürünlere de önem vermeliyiz" dedi.

Tüpsaz'ın nasıl ortaya çıktığını anlatan Gözütok şunları söyledi:

"Pikniklerde çay demlemek için kullandığımız piknik tüpünden bir enstrüman yaptım. Bu fikri Bursa'nın müzik kültüründen etkilenerek ortaya çıkardım. Bursa'da günlük hayatta kullandığımız eşyaların, enstrümana dönüştürülmesi gibi bir kültür var. Bunun en büyük örneği de bakırdır. Eşya olarak kullanılan bakır müzik hayatının içine girmiş ve bakır havalarından oluşan müzikler orta çıkmıştır. Bunun yanında hepimizin bildiği kaşık oyunları var. Bunların hepsi de ritim üzerine müzik yapan eşyalar oldu. Ben de acaba melodi çalabilecek bir eşyayı, enstrüman yapabilir miyim diye düşündüm. İlk olarak bakır üzerinde çalışmalar yaptım. Ancak bakırın yapısı buna uygun olmadı. Zamanla tüpün yapısının melodi çalmaya daha uygun olduğunu gördüm. Bu şekilde böyle bir müzik aleti ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Yaptığı enstrümanın teknik özelliklerinden de bahseden Gözütok, "Melodi çıkartması için tüpün üzerine kesikler attık. Bu kesiklerin boyu, bir birinden farklı oldu. Kesiklerin boyu büyüdükçe daha çok pes ses alabiliyoruz. Küçük kesiklerden tiz sesler elde edebiliyoruz. Bizi en çok notaları bulmak zorladı. Hangi kesikten hangi notayı bulabileceğimize dair olan çalışmalar epey bir zamanımızı aldı. Mıknatıs sayesinde de farklı dizilerin çalınmasını sağladık. İlk yaptığımızda sadece hicaz çalabiliyorken şu an mıknatıs sayesinde kürdi de çalabiliyoruz. Tabii daha yolun başındayız. Zamanla daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.