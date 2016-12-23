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Pervin Buldan, serbest bırakıldı

Pervin Buldan, ifadesini verdikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'ndan ayrıldı

Pervin Buldan, serbest bırakıldı
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İSTANBUL'DAKİ evinde gözaltına alınan Meclis Başkan Vekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, serbest bırakıldı
Buldan, Iğdır’da yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı, “Örgüt propagandası”, “Suç ve suçluyu övme” iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Buldan Bakırköy Adalet Sarayı'nda talimatla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Pervin Buldan da Twitter hesabında gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.
 
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Etiketler; #pervin buldan #serbest bırakıldı #adalet sarayı #Bakırköy #hdp #İstanbul #twitter #Örgüt #Bakırköy Adalet Sarayı #Iğdır
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