Patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda C-4 plastik patlayıcı, 5 Kalaşnikof, 1 adet Belçika, 1 adet M-1 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 adet jandarma kamuflajı ile hücum yelekleri de bulundu