Patates tarlasında arıların saldırısına uğradılar

BOLU'DA, patates tarlasında çalışırken arıların saldırısına uğrayan 7 işçi ile yanlarındaki 3 çocuk tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Çakmaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi'ndeki bir tarlada patates hasadı yapan işçiler, arı yuvasına rastladı. Bir anda arıların saldırısına uğrayan işçiler ve yanlarındaki çocukları vücutlarının çeşitli yerlerinden sokuldu.

İşçilerin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ü çocuk 10 kişiyi ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Ünitesi ve Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.