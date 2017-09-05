Özür atamaları yapıldı!

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla, özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin ataması, eşlerinin bulunduğu illere yapıldı.
Atanan öğretmenlerin kararnameleri, yarın sabah itibarıyla illere gönderilecek.
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