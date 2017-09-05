Özge öğretmenin büyük acısı

ÖĞRETMEN Özge Aras'nın atama sevinci kabusa dönüştü. Dün, baba Mehmet Aras, eşi Yüksel Aras ile birlikte Hakkari’nin Çukurca ilçesine öğretmen olarak ataması olan kızları Özge Aras’ı görev yerine götürmek üzere Tunceli’den yola çıkmıştı. Otomobilin üzerine, Hakkari-Çukurca karayolunun 40'ncı kilometresinde kaya parçası düşmesi sonucu araç savrulmuş ve sürücü Mehmet Aras yaşamını yitirmişti.

Yapılan otopsinin ardından Tunceli’ye getirilen 3 çocuk babası Aras’ın cenazesi, cemevinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Haceri köyüne götürüldü. Atanma sevincini yaşayamadan babasını kaybeden ilkokul öğretmeni Özge Aras ise yaralı halde geldiği cenaze töreninde gözyaşı döktü.