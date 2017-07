Özel eğitimde 'Elele' farkı

ALANYA'NIN Şekerhane Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettiren Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylere yönelik çalışmalar devam ediliyor. Kuruma devam eden engelli bireyler, günlük yaşam, sosyal hayat gibi alanların yanı sıra, sınıflarda yapılan çalışmalarda okuma yazma ve matematik becerilerini de kazanıp geliştirme fırsatı buluyor. Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, özel bireylerle gerçekleştirilen akademik çalışmaların önemine değinildi. Kurumda birçok engel grubundan öğrenci bulunduğu vurgulanan açıklamada, özellikle zihinsel engelli bireylere okuma yazma öğretiminin zor olduğu ancak doğru yöntem ve teknikler kullanıldığı zaman başarıya ulaşıldığı kaydedildi.

'BİREYSEL BECERİLERİ ÖNE ÇIKARIYORUZ'

Açıklamada "Kurum olarak özel eğitimde yapılan çalışmaları her zaman bir bütün olarak gördük ve bu doğrultuda hareket ettik. Tüm sınıflarımızda her öğrencimizle bu yönde çalışılıyor. Özel bireyler, engel durumlarına göre okuma yazma becerisini kazanabiliyor. Tabi bu noktada önemli olan, bireye uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması. Okuma yazma öğretiminde belirli bir zaman dilimi biçilmesi de zor. Her öğrencinin engel durumlarının yanı sıra kendine has kişisel özellikleri de var. Bu özellikler becerilerin kazanılmasına olumlu yansıyabildiği gibi olumsuz da yansıyabiliyor" denildi.

SABIR VE İNANCIN ÖNEMİ

Her engelli bireyin mutlaka beceri kazanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Hafif düzey zihinsel engelli bir birey okuma yazma becerisini daha hızlı kazanabilirken, orta ve ağırlarda bu çok da kolay olmayabilir. Buna karşın, orta ve ağır zihinsel engele sahip bireyler akademik becerilerin haricinde günlük yaşam, öz bakım, sosyal hayat gibi konularda ilerleme kaydedebilirler. Özel eğitimde sabır çok önemlidir. Ailelerimizin, öğretmenlerimizin kararlı ve sabırlı olmaları, çocuklarımızda gelişim kaydedilmesinde büyük rol oynar. Elbette özel bir çocuğa sahip olmak ve ona bir takım becerileri kazandırmak kolay değil. Ancak sabırla, inanç ve azimle mutlaka belirli bir seviyeye gelinebilir."