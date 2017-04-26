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‘Oylar değil YSK çalındı’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Güven’e “Sen artık bir siyasetçisin, hakim değilsin” diye yüklenmeyi sürdürdü ve “Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Geriye baktık ki, YSK çalınmış iradesi çalınmış, ipotek altına alınmış” dedi

‘Oylar değil YSK çalındı’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Güven’e “Sen artık bir siyasetçisin, hakim değilsin” diye yüklenmeyi sürdürdü ve “Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Geriye baktık ki, YSK çalınmış iradesi çalınmış, ipotek altına alınmış” dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:44
‘Oylar değil YSK çalındı’
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Parti Meclisi’nde, 16 Nisan referandumuyla ilgili tepkisini dile getirmeyi sürdürdü. Anayasa Mahkemesi’nin yıl dönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, referandumun seçim kanununa aykırı yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Açık hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli kabul edildi? Bunun cevabını henüz almış değiliz” dedi.
Arslan’a teşekkür
Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a dünkü törende kullandığı “Anayasa koyucunun lafsı anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenledikleri kuralları yorum yolu ile değiştirmek esasen mahkeme eli ile anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir. Bunun meşruiyet tartışmasına yol açacağı her türlü izahtan varestedir” şeklindeki sözleri nedeniyle teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, “AYM Başkanı bu referandumun şaibeli olduğunu, meşruiyetinin olmadığını açıkça ortaya koymuştur” diye konuştu.
‘Vekillik sözü mü verdi?’
YSK’nın bu kararı alan hakimleri kimden talimat aldılar?” diye soran Kılıçdaroğlu, referandumun meşru olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, “Kalemini ve vicdanını satmayan adama hakim denir. Adaleti çıkar için kullanan kişiye hakim denmez. ‘Yasanın açık hükmünü çiğneyin, korkmayın arkanızda biz varız’ diyen irade, size milletvekilliği sözü mü verdi?” dedi. Kılıçdaroğlu eleştirilerine şöyle devam etti: “Hakim, egemenlerin himayesinde çay toplamaya gitmez. Bunları yapanlara hakim denmez. Cübbe giymelerini de doğru bulmuyorum. Gidip bir siyasi partini cübbesinin giyebilirler. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim. Hakim değilsin. Sen artık o cübbeyi giymeye layık değilsin. Gayrımeşru bir halk oylamasının tek nedeni, sorumlusu sensin. Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Kimsenin oyu çalınmadı. Geriye bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. İradesi çalınmış ipotek altına alınmıştır. Bu gerçeği toplumun her kesimine anlatmamız lazım. Bu durumdan sadece hayır oyu kullananlar değil, evet oyu kullanan vatandaşlar da rahatsız.”
İlk buluşma
Kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sert polemikler yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra ilk kez Erdoğan ile bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıl dönümü töreninde tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi. Salona girdikten sonra protokolle selamlaşan Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı. Törende ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ile Kılıçdaroğlu’nun da gülümseyerek sohbet ettikleri görüldü.
Yıldırım’a sözlerini hatırlattı
Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın 25 Temmuz 2016’da yaptığı bir açıklamada, “Yapacağımız bir değişiklik, sistem değişikliği, anayasa değişikliği toplumun yüzde 100’ünü değilse bile büyük bir kesimini, kahir ekseriyetini kapsaması lazım. Onların kabul edeceği bir metin olması lazım” dediğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
OyYskCHP
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