Otomobiliyle bir evin bahçesinin davetsiz konuğu oldu

ALINAN bilgiye göre; Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi Faruk Saylam Caddesi'nde Mutlu T. yönetimindeki 10 VTV 56 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında bir evin bahçesine uçtu. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücü Mutlu T.’nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Kaza yapan aracı bahçedeki kümesin durdurduğunu anlatan Gül Toplu adlı vatandaş, “Eğer kümes olmasaydı bu araç komşumuzun İzmir’den gelen oğlunun odasına girebilir ve belki de daha kötü olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilirdi” dedi.
Yaralının hastaneye götürüldüğünü söyleyen Toplu, “Aracın içerisinde bira şişeleri var. Sürücünün alkollü olduğunu öğrendik” diye konuştu.
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