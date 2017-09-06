Otomobilde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çatalan Batı Köprüsü'nde görev yapan özel güvenlik elemanları, Seyhan Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilin içinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik elamanları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin etrafını güvenlik şeridiyle çekerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede şahsın tabanca ile intihar etmiş olabileceği ya da intihar süsü verilmiş cinayet olabileceği değerlendirildi. Polis tabancanın şahsın kucağında olması ve ellerinin kan içinde olmasından dolayı öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Ayrıca intihara ilişkin herhangi bir not bulunmaması da polisi şüphelendirdi.

Bu arada, otomobilde hala müzik çaldığı da görüldü. Polisin yaptığı incelemede ve otopsi raporundan sonra olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu kesinlik kazanacak. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.