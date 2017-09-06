Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
6 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
6 Eylül 2017 Yeni Alanya...
06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
banner468

Otomobilde ölü bulundu

Adana'da bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Otomobilde ölü bulundu

Adana'da bir kişi, otomobilde tabanca ile vurulmuş halde bulundu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:37
Otomobilde ölü bulundu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çatalan Batı Köprüsü'nde görev yapan özel güvenlik elemanları, Seyhan Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilin içinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik elamanları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin etrafını güvenlik şeridiyle çekerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede şahsın tabanca ile intihar etmiş olabileceği ya da intihar süsü verilmiş cinayet olabileceği değerlendirildi. Polis tabancanın şahsın kucağında olması ve ellerinin kan içinde olmasından dolayı öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Ayrıca intihara ilişkin herhangi bir not bulunmaması da polisi şüphelendirdi. 
Bu arada, otomobilde hala müzik çaldığı da görüldü. Polisin yaptığı incelemede ve otopsi raporundan sonra olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu kesinlik kazanacak. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaTabancaOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı
İzmir Marşı'na küfreden adama TRT sahip çıktı
TeknoSA’dan özel indirim
TeknoSA’dan özel indirim
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim