Otomobil takla attı: 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bayram Arslan idaresindeki 02 EC 612 plakalı otomobil, Suvarlı- Pınarbaşı yol ayrımında sürücüsünün mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Arslan ile araç içerisinde bulunan Levent Varlık ve Ali Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.