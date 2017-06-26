Otomobil kontrolden çıktı: 4 yaralı

Kazada araçta bulunan sürücü Taki G., ile yolcular Nesrin D., Zeynep Ç. ve Şennur Ç. yaralandı. Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi tarafından araçtan çıkartılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EDİNİLEN bilgiye göre kaza sabah 06.40 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Zonguldak ’tan Karabük’e seyir halindeki Taki G. idaresindeki 34 RH 0405 plakalı otomobil , kontrolden çıkarak kaza yaptı.

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