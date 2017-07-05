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Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Niğde’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybedtti, 8 kişi yaralandı

Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Niğde’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybedtti, 8 kişi yaralandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:25
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Niğde-Adana karayolu Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan ve içerisinde çoğu çocuk 11 kişinin içerisinde olduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile Ulukışla istikametine seyir halinde olan 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 8 aylık bebek olduğu bildirildi. 
Kazada yaralanan Hatice Karaduman, Nurettin Karaduman, Enes Karaduman, Ramazan Karaduman, Muhammed Karaduman, Buse Tunçer, Oğuz Tunçer ile adı öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 
Öte yandan kazayı öğrenen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek hastaneye giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağılık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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Niğde’çarpıştıKaza
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