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Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
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Otomobil ile motosiklet feci şekilde çaprıştı

Şanlıurfa’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Otomobil ile motosiklet feci şekilde çaprıştı

Şanlıurfa’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 21:21
Otomobil ile motosiklet feci şekilde çaprıştı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresi, GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Hikmet Doğan’ın kullandığı 27 Y 3449 plakalı motosiklete sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada Hikmet Doğan olay yerinde hayatını kaybederken aynı motosikletteki 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya neden olan diğer sürücü ise aracıyla kaçtı. Doğan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
Otomobilşanlıurfa
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