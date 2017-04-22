Otomobil ile motosiklet feci şekilde çaprıştı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresi, GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Hikmet Doğan’ın kullandığı 27 Y 3449 plakalı motosiklete sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada Hikmet Doğan olay yerinde hayatını kaybederken aynı motosikletteki 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya neden olan diğer sürücü ise aracıyla kaçtı. Doğan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.