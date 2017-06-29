Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi üzerinden il merkezine seyir halinde olan Mustafa Akpınar idaresindeki 80 AN 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ali Akpınar (67), Yasemin Akpınar, Ali Akpınar, Kadriye Akpınar yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 67 yaşındaki Ali Akpınar, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.