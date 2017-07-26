Otomobil çarpan iki genç kıza ilk müdahale vatandaşlardan

KAZA, bugün Çorum'un Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Üzeyir A. yönetimindeki 19 KC 715 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen 17 yaşındaki Gamze Şahin ve arkadaşı 16 yaşındaki Gizem Şahin'e çarptı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı genç kızlar uzun süre yaşadıkları şoku üzerlerinden atamazken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Otomobil sürücüsü Üzeyir A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.