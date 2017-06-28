Otogarda park halindeki araç yandı

EDİNİLEN bilgiye göre terminal otoparkında bulunan 38 AN 405 plakalı otomobil yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar yangın tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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