Otobüsten inen kadını ormana götürüp yüzüğünü gasp etti

OLAY, dün gece TEM Arifiye gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Adapazarı’na gelen Arzu M., Arifiye gişelerinde araçtan indi. Bu sırada orada bulunan Erdoğan Ç. gişelere doğru yürüyen kadını yolda durdurarak zorla yol kenarındaki ormanlık alana götürdü.

Gaspçı bir süre boğuştuğu kadının parmağındaki yüzüğü çıkarıp aldı. Boğuşma sırasında kadının sırtındaki çantayı da almaya çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Arzu M.’nin ihbarı üzerine harekete geçen polis gaspçıyı bölgeden kaçamadan yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece ’Basit cinsel saldırıya teşebbüs ve yağma’ suçundan tutuklandı.